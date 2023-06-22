...

Sempat Terdengar Ledakan, Gudang Pembuatan Kasur Ludes Terbakar di Sidoajo

Yoyok Agusta, Jurnalis · Kamis 22 Juni 2023 22:20 WIB
Sebuah gudang pembuatan kasur di Desa Seruni, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo ludes terbakar, Kamis (22/6) sore. Tiupan angin dan banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan melahap seluruh bangunan.
 
Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena banyaknya bahan mudah terbakar membuat api sulit dikendalikan, bahkan sempat ledakan saat kebakaran terjadi. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting arus listrik pada gudang tersebut.
 
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.

(fru)

