Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito mengunjungi Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (22/6). Sang Kaisar disambut oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan pihak Taman Wisata Candi Borobudur.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan Kaisar Jepang terlihat kagum dengan kemegahan Candi Borobudur.

Ganjar menjelaskan kunjungan Kaisar Naruhito ke Indonesia selama 1 Minggu menunjukkan keakraban antara Indonesia dan Jepang. Ganjar pun menjajaki kerja sama di berbagai bidang. Selanjutnya Kaisar Jepang meninggalkan Candi Borobudur dan Bertolak ke Yogyakarta.

(fru)

