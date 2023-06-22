Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Bakti Sosial Kesehatan bagian dari rangkaian Hari Bhayangkara ke-77 di Jawa Timur, Kamis (22/6/2023). Kapolri menjelaskan Bakti Sosial Kesehatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

Mantan Kapolda Banten itu sengaja memilih Jawa Timur, sebagai pusat kegiatan karena ada beberapa hal yang menjadi program unggulan. Salah satunya aplikasi Tanya Dokkes Presisi.

Aplikasi ini bisa menghubungkan antara masyarakat dan dokter polisi sehingga warga bisa langsung berinteraksi apabila membutuhkan pertolongan.

(fru)

