Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendriana membeberkan perbedaan karya jurnalistik dan non Jurnalistik. Hal itu disampaikan di acara Okezone Goes To Campus di Universitas Bakrie, Kamis (22/6).

Menurut Yadi Hendriana, pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Aktivitas jurnalistik itu di antaranya memperoleh, memiliki, menyimpan dan menyampaikan informasi. Jika adanya aktivitas di luar itu, tentu bukan termasuk aktivitas jurnalistik.

Reporter: Bachtiar Rojab

Produser: Akira Aulia W

(fru)

