Pimpin Upacara HUT DKI, Pj Gubernur Heru Berharap Jakarta Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Kamis 22 Juni 2023 12:40 WIB
Upacara peringatan HUT DKI Jakarta diselenggarakan di sisi selatan Monas, Kamis (22/6). Pj Gubernur Heru, Budi Hartono didapuk menjadi inspektur upacara kali ini. Berdasarkan pantauan, upacara dimulai sejak pukul 07.30 WIB.
 
Prosesi upacara diawali dengan penampilan video kilas balik tentang Kota Jakarta. Peserta upacara tampak menggunakan pakaian kebaya dan pakaian berwarna putih. Dalam sambutanya, Heru Budi berharap Jakarta bisa bertransformasi menjadi kota pusat pertumbuhan perekonomian di Indonesia.
 
Setelah upacara selesai, acara selanjutnya  dilakukan dengan pemotongan tumpeng.  Heru Budi tampak memotong nasi kuning dan diberikan kepada petugas kepolisian.
 
Reporter: Danandaya Arya Putra
Produser: Akira Aulia W

(fru)

