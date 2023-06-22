Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengungkapkan makna tanggal wafatnya Proklamator RI Ir. Soekarno yang bersamaan dengan tanggal kelahiran Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, hari yang sama itu memberi isyarat Jokowi secara spiritual mendapat restu dari Bung Karno memimpin Indonesia. Dirinya menambahkan, kesamaan tanggal lahir Jokowi dengan wafatnya Soekarno bukanlah sebuah kebetulan.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News