Tanggal Wafat Ir. Soekarno dan Lahir Joko Widodo Sama, PDIP: Bukan Kebetulan

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Kamis 22 Juni 2023 08:33 WIB
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengungkapkan makna tanggal wafatnya Proklamator RI Ir. Soekarno yang bersamaan dengan tanggal kelahiran Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
 
Menurutnya, hari yang sama itu memberi isyarat Jokowi secara spiritual mendapat restu dari Bung Karno memimpin Indonesia. Dirinya menambahkan, kesamaan tanggal lahir Jokowi dengan wafatnya Soekarno bukanlah sebuah kebetulan.
 
Reporter: Carlos Roy Fajarta
Produser: Kristo Suryokusumo

