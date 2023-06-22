Menteri Koordiantor Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memuji kepemimpinan Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Luhut, Gibran mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat mumpuni.

Luhut menambahkan, dibawah kepemimpinan Gibran, peluang untuk mengundang investor berinvestasi di Solo jadi sangat terbuka.

Luhut juga mengapresiasi apa yang dikerjakan Gibran dari sisi ekonomi. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi di Solo yang mencapai 6,25 persen.

Kontributor: Septyantoro

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News