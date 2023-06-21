...

Intip Keseruan Pesurfing 9 Negara dalam Nias Utara International Surfing Competition 2023

Iman Jaya Lase, Jurnalis · Rabu 21 Juni 2023 14:29 WIB
Pesurfing dari 9 negara mengikuti Nias Utara International Surfing Competition 2023. Acara digelar di Turedawola Beach, Afulu, Nias Utara, hingga Sabtu (24/6/2023).
 
Sebanyak 40 peserta dari sembilan negara bersaing menjadi pemenang. Peserta dari  Swiss, Jepang, Australia, Amerika Serikat, Brazil, Kanada, Spanyol, Italia dan Indonesia.
 
Pembukaan acara berlangsung semarak, disaksikan lebih dari lima ribu penonton. Ombak Pantai Turedawola sudah terkenal di dunia internasional.
 
Kontributor: Iman Jaya Lase
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

