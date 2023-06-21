Pesurfing dari 9 negara mengikuti Nias Utara International Surfing Competition 2023. Acara digelar di Turedawola Beach, Afulu, Nias Utara, hingga Sabtu (24/6/2023).

Sebanyak 40 peserta dari sembilan negara bersaing menjadi pemenang. Peserta dari Swiss, Jepang, Australia, Amerika Serikat, Brazil, Kanada, Spanyol, Italia dan Indonesia.

Pembukaan acara berlangsung semarak, disaksikan lebih dari lima ribu penonton. Ombak Pantai Turedawola sudah terkenal di dunia internasional.

Kontributor: Iman Jaya Lase

Produser: B.Lilia Nova

