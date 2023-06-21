Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut dari total jemaah haji Indonesia sebesar 229.000 orang sekitar 70-75% tergolong risiko tinggi (risti). Hal itu lantaran jemaah haji tahun ini banyak yang sudah lanjut usia (lansia).

Puskes Haji Kemenkes melakukan skrining untuk menentukan jemaah mana yang akan disafariwukufkan. KKHI Makkah telah menyiapkan 16 bus untuk safari wukuf jemaah haji yang sakit.

Jemaah imbau fokus ke rukun haji agar bisa menjalani wukuf di Arafah.

Reporter: Sucipto

Produser: Nofellisa

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News