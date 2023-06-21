Jemaah haji dari seluruh dunia terus berdatangan ke Tanah Suci, Selasa (20/6). Jemaah tiba melalui Terminal Haji di Jeddah, dan disambut hangat.

Petugas menyambut kedatangan jemaah dengan bunga, kurma dan air Zamzam. Jemaah yang datang ada yang berasal dari Pakistan, Maroko dan Bangladesh.

Otoritas terkait menyatakan tidak membedakan pelayanan jemaah.

Kontributor: Dedi Prasetia Sitem / Endang Gunawan

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News