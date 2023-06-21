...

Irit Biaya Pakan, Ratusan Sapi Sengaja Dilepas ke TPA di Kota Padang

Budi Sunandar, Jurnalis · Rabu 21 Juni 2023 22:51 WIB
A A A
Ratusan ekor sapi sengaja digembalakan di lokasi pembuangan akhir sampah di Kawasan Air Dingin, Kecamatan Kato Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. Keberadaan sapi semakin banyak saat memasuki musim kurban Hari Raya Idul Adha 1444 H.
 
Sapi-sapi tersebut terpaksa mengkonsumsi sampah yang dapat membahayakan kesehatan sapi maupun dagingnya jika nanti dikonsumsi oleh manusia.
 
Ratusan sapi tersebut sengaja digembalakan di lokasi tempat pembuangan sampah karena pemilik tidak ingin mengeluarkan biaya untuk pakan.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bagaimana Bisa Presiden Venezuela Begitu Mudah Ditangkap di Kediamannya?

Bagaimana Bisa Presiden Venezuela Begitu Mudah Ditangkap di Kediamannya?

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini