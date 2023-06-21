Ratusan ekor sapi sengaja digembalakan di lokasi pembuangan akhir sampah di Kawasan Air Dingin, Kecamatan Kato Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. Keberadaan sapi semakin banyak saat memasuki musim kurban Hari Raya Idul Adha 1444 H.

Sapi-sapi tersebut terpaksa mengkonsumsi sampah yang dapat membahayakan kesehatan sapi maupun dagingnya jika nanti dikonsumsi oleh manusia.

Ratusan sapi tersebut sengaja digembalakan di lokasi tempat pembuangan sampah karena pemilik tidak ingin mengeluarkan biaya untuk pakan.

