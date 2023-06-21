Sebuah gudang yang dijadikan lokasi pembuatan petasan di Kelurahan Dadaprejo, Kota Batu meledak. Peristiwa diawali dengan 2 kali ledakan, warga kemudian mencari sumber ledakan dan menemukan 1 korban sedang terduduk dengan luka bakar mencapai 70 persen.

Warga mengaku tidak mengetahui jika lokasi dijadikan rumah produksi petasan, sementara di lokasi ditemukan sejumlah petasan tanpa merk siap dikirim.

Polisi menemukan bahan baku pembuat petasan, untuk memastikan penyebab ledakan dan mencegah terjadinya ledakan susulan Tim Gegana Brimob Polda Jatim diterjunkan ke lokasi.

(fru)

