Markas KKB Digerebek, Satgas Damai Cartenz Buru Pimpinan KKB Kepulauan Yapen

Fredy Nuboba, Jurnalis · Rabu 21 Juni 2023 19:41 WIB
Satgas Damai Cartenz kini fokus mengejar pimpinan KKB Kepulauan Yapen, Sefnat Marani usai penggerebekan markas KKB di Kampung Ambaidiru, Distrik Kosiwo. Sefnat Marani merupakan DPO Polres Kepulauan Yapen atas pembakaran Polsek dan Penganiayaan warga sipil.
 
KKB pimpinan Sefnat Marani diketahui memiliki 30 pengikut dan memiliki 4 pucuk senjata rakitan yang selama ini digunakan meneror warga dan aparat TNI-Polri.
 
Sebelumnya, Satgas Damai Cartenz menggerebek markas KKB di Kampung Ambaidiru, Distrik Kosiwo, Jumat (16/6) lalu dan menyita 2 pucuk senpi rakitan, bendera bintang kejora dan sejumlah dokumen.

