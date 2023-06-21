Pedagang hewan kurban melibatkan gadis-gadis cantik sebagai Sales Promotion Girl di kawasan Kedung Baruk, Rungkut, Surabaya.

Para SPG tampil modis berdandan ala koboi ini dibekali pengetahuan tentang hewan kurban dan sigap untuk melayani pembeli. Para pembeli mengaku terbantu dengan keberadaan SPG hewan kurban karena informasi yang disampaikan terkait hewan kurban.

Cara ini dinilai mendongkrak penjualan karena para SPG tidak hanya menawarkan hewan kurban di lokasi, namun juga melalui media sosial.

(fru)

