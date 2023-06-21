Markas Pemuda Pancasila (PP) Ciandam, Sukabumi, dibakar OTK, Rabu (21/6). Lokasi tepatnya di Jalan Ciandam, Cibeureum, Kota Sukabumi.

Aksi pembakaran terjadi pada pukul 03.00 WIB dan motif belum diketahui. Polisi dari Polsek Cibeureum sudah mendatangi lokasi kejadian.

Akibat aksi anarkis itu, barang-barang yang ada di dalam pos hangus terbakar.

Kontributor: Dharmawan Hadi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News