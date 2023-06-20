Kota Tua Jeddah adalah destinasi wisata yang banyak didatangi jemaah haji. Mayoritas bangunan di Kota Tua masuk daftar warisan bersejarah dunia (Unesco). Areanya meliputi luas sekitar 113,58 hektare resmi terdaftar sejak 2014.

Toko-toko buka dan nyaris tak pernah tutup, dini hari jalanan masih saja macet. Kota Tua ini salah satu kota tersibuk di Arab Saudi dalam wajah berbeda. Kota jadi saksi perdagangan Samudra Hindia dan pembukaan Terusan Suez .

Rumah tua berbentuk menara megah dengan Roshan kayu besar masih terlihat. Di sudut lain, terlihat rumah batu koral, masjid, ribat-s, suq, dan lapangan kecil. Di tempat ini pengunjung bisa mencari apapun untuk oleh-oleh.

Semarak Kota Tua Jeddah, menjadi destinasi tak terlupa di sela ibadah haji.

Reporter: Maruf El Rumi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

