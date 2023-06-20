Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka Pekan Olahraga Pelajar Daerah tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dan meresmikan kawasan Komplek Stadion Jatidiri, Semarang, Selasa (20/6).

Ganjar berharap lewat even tahunan ini dapat muncul bibit atlet pelajar Jawa Tengah yang dapat berprestasi di tingkat Nasional hingga Dunia

Sebelumnya, pada PON XX lalu Jawa Tengah menduduki peringkat ke 5 nasional dengan perolehan total 84 medali, masing-masing 18 emas, 31 perak dan 35 perunggu.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News