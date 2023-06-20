...

Resmikan Kawasan Olahraga Jatidiri, Ganjar Dukung Prestasi Atlet Jateng untuk Mendunia

Kristadi, Jurnalis · Selasa 20 Juni 2023 21:00 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka Pekan Olahraga Pelajar Daerah tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dan meresmikan kawasan Komplek Stadion Jatidiri, Semarang, Selasa (20/6).
 
Ganjar berharap lewat even tahunan ini dapat muncul bibit atlet pelajar Jawa Tengah yang dapat berprestasi di tingkat Nasional hingga Dunia 
 
Sebelumnya, pada PON XX lalu Jawa Tengah menduduki peringkat ke 5 nasional dengan perolehan total 84 medali, masing-masing 18 emas, 31 perak dan 35 perunggu.

