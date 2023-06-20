Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas untuk mengusut dugaan ajaran sesat Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun. Wapres mengatakan, saat ini sudah ada kajian dari Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Barat, dari Persatuan Islam (Persis), bahkan juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait ajaran Ponpes Al-Zaytun yang dipimpin oleh Panji Gumilang itu.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News