Pemprov Jawa Barat bersama sejumlah pihak menggelar rapat khusus membahas polemik Pondok Pesantren Al-Zaytun. Dalam rapat tertutup ini disepakati sejumlah hal yang menjadi sikap dari Pemprov Jawa Barat terkait Al-Zaytun yang nantinya akan disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Pemprov Jabar juga berencana mendatangi Ponpes Al-Zaytun pada 21 Juni mendatang. Namun, Pemprov masih kesulitan untuk mendatangi Al Zaytun karena banyaknya penolakan dari pihak ponpes.
Kontributor: Ervan David
Produser: Kristo Suryokusumo
(fru)
