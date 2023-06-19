Pemprov Jawa Barat bersama sejumlah pihak menggelar rapat khusus membahas polemik Pondok Pesantren Al-Zaytun. Dalam rapat tertutup ini disepakati sejumlah hal yang menjadi sikap dari Pemprov Jawa Barat terkait Al-Zaytun yang nantinya akan disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Pemprov Jabar juga berencana mendatangi Ponpes Al-Zaytun pada 21 Juni mendatang. Namun, Pemprov masih kesulitan untuk mendatangi Al Zaytun karena banyaknya penolakan dari pihak ponpes.

Kontributor: Ervan David

Produser: Kristo Suryokusumo

