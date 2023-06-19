Pemprov Jawa Barat menggelar rapat khusus bersama MUI, Kemenag, tokoh ulama hingga ormas islam. Rapat membahas polemik dugaan ajaran menyimpang di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. Hasilnya disepakati bahwa akan dibentuk tim yang bakal melakukan investigasi ke Ponpes Al-Zaytun.

Pemprov Jabar juga meminta kepada pihak Al-Zaytun untuk koperatif selama tim investigasi menjalankan tugasnya. Tim investigasi Al-Zaytun akan berisikan MUI pusat dan Jabar, Kemenag, Kepolisian dan juga Kejaksaan.

