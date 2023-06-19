Demi memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang berbaga relawan mulai merapatkan barisan. Salah satunya kelompok yang menamakan Relawan Garuda Pancasila.

Kelompok relawan ini menargetkan menggaet 2 juta relawan di seluruh Indonesia. Dengan bekal pemahaman pancasila yang dibawa para relawan ke masyarakat diharapkan mampu memerangi isu SARA yang bisa memecah belah rakyat.

Reporter : Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

