Demi memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang berbaga relawan mulai merapatkan barisan. Salah satunya kelompok yang menamakan Relawan Garuda Pancasila.
Kelompok relawan ini menargetkan menggaet 2 juta relawan di seluruh Indonesia. Dengan bekal pemahaman pancasila yang dibawa para relawan ke masyarakat diharapkan mampu memerangi isu SARA yang bisa memecah belah rakyat.
Reporter : Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan
