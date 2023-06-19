Rencana penghapusan gelaran World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika menuai respon dari sejumlah pihak, termasuk DPRD Lombok Tengah. Ketua DPRD Lombok Tengah meminta agar rencana penghapusan WSBK untuk dikaji ulang.

Hal ini karena WSBK dinilai memberikan dampak perekonomian yang positif untuk masyarakat sekitar. Rencana penghapusan WSBK berawal dari PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney yang menyebut WSBK Mandalika menyebabkan kerugian negara hingga Rp100 milyar.

Kontributor: Ema Widiawati

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

