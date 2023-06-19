...

Presiden Joko Widodo Merasa Terhormat atas Kunjungan Kaisar Jepang

Raka Novianto, Jurnalis · Senin 19 Juni 2023 14:13 WIB
Presiden Jokowi merasa terhormat atas kedatangan Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito bersama Permaisuri Masako di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (19/6). Hal ini karena Kaisar Naruhito memilih Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi usai naik tahta pada Mei 2019 lalu.
 
Presiden berharap kehadiran Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako mampu memperkokoh pondasi persahabatan di antara masyarakat Indonesia dengan Jepang. Presiden menilai, persahabatan Indonesia-Jepang sangat penting di tengah tantangan dunia saat ini. 
 
Reporter: Raka Novianto
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

