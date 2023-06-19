...

Presiden Jokowi Terima Kunjungan Kaisar Naruhito di Istana Bogor

Raka Novianto, Jurnalis · Senin 19 Juni 2023 14:00 WIB
Presiden Jokowi menerima kunjungan resmi kenegaraan Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito bersama Permaisuri Masako di Istana Bogor, Senin (19/6). Usai prosesi penyambutan dan memperkenalkan delegasi, Presiden Kaisar Naruhito foto bersama dan menandatangani buku tamu kenegaraan di Istana Bogor. 
 
Rangkaian acara akan dilanjutkan dengan penanaman bersama pohon di halaman belakang Istana Kepresidenan Bogor. Agenda dilanjutkan pertemuan bilateral kedua pemimpin negara beserta delegasi kedua negara.
 
Reporter: Raka Novianto
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

