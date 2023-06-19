Presiden Jokowi menerima kunjungan resmi kenegaraan Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito bersama Permaisuri Masako di Istana Bogor, Senin (19/6). Usai prosesi penyambutan dan memperkenalkan delegasi, Presiden Kaisar Naruhito foto bersama dan menandatangani buku tamu kenegaraan di Istana Bogor.

Rangkaian acara akan dilanjutkan dengan penanaman bersama pohon di halaman belakang Istana Kepresidenan Bogor. Agenda dilanjutkan pertemuan bilateral kedua pemimpin negara beserta delegasi kedua negara.

Reporter: Raka Novianto

Produser: Kristo Suryokusumo

