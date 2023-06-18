...

Usai Bertemu Puan, AHY Sebut Politik Rekonsiliasi Sangat Dibutuhkan

Bachtiar Rojab, Jurnalis · Minggu 18 Juni 2023 14:52 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan politik rekonsiliasi sangat dibutuhkan dan dinantikan masyarakat. Hal tersebut disampaikan usai pertemuan dengan Ketua DPP PDI-Perjuangan Puan Maharani di Plataran Hutan Kota, Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta pada Minggu (18/6/2023).
 
Lebih jauh AHY mengatakan, komunikasi antara Partai Demokrat dan PDIP belum bisa berjalan sebaik yang diharapkan sejak tahun 2004. Oleh karena itu, ia berharap pertemuan ini dapat menjadi oase baru.
 
