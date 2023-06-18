Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan politik rekonsiliasi sangat dibutuhkan dan dinantikan masyarakat. Hal tersebut disampaikan usai pertemuan dengan Ketua DPP PDI-Perjuangan Puan Maharani di Plataran Hutan Kota, Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta pada Minggu (18/6/2023).

Lebih jauh AHY mengatakan, komunikasi antara Partai Demokrat dan PDIP belum bisa berjalan sebaik yang diharapkan sejak tahun 2004. Oleh karena itu, ia berharap pertemuan ini dapat menjadi oase baru.

Reporter: Bachtiar Rojab

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News