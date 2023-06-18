Enam Casis Polwan dinyatakan tidak lolos seleksi Bintara Polda Sumut. Keenamnya dinyatakan tidak lolos pada 12 Juni 2023. Padahal grafik nilai mereka tinggi dengan score 80 bahkan ada yang ranking dua.

Keenamnya mendatangi panitia di Mako Brimob Jalan Bhayangkara, Medan. Saat ini, bersama kuasa hukum mereka minta transparansi penerimaan Casis.

Kontributor: Said Ilham

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

