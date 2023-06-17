...

Momen Timnas Argentina Mendarat di Indonesia, Disambut Ketum PSSI Erick Thohir

Sabtu 17 Juni 2023 08:25 WIB
Tim Nasional Argentina telah mendarat di Indonesia. Skuad asuhan Lionel Scaloni itu disambut oleh Ketum PSSI Erick Thohir beserta jajarannya.
 
Mereka dikalungkan kain bermotif batik sebagai tanda penyambutan. Meski sang megabintang Lionel Messi tak ikut, sejumlah pemain ternama lainnya hadir. Seperti Enzo Fernandez, Leandro Paredes, Emiliano Martinez, dan Alejandro Garnacho.
 
Duel Argentina vs Timnas Indonesia bakal digelar di SUGBK, Senin (19/06/2023) malam WIB.
 
Penulis : Febry Rachadi
VE : Wahyu Marchisio

Berita Terkait

