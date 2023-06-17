Tim Nasional Argentina telah mendarat di Indonesia. Skuad asuhan Lionel Scaloni itu disambut oleh Ketum PSSI Erick Thohir beserta jajarannya.

Mereka dikalungkan kain bermotif batik sebagai tanda penyambutan. Meski sang megabintang Lionel Messi tak ikut, sejumlah pemain ternama lainnya hadir. Seperti Enzo Fernandez, Leandro Paredes, Emiliano Martinez, dan Alejandro Garnacho.

Duel Argentina vs Timnas Indonesia bakal digelar di SUGBK, Senin (19/06/2023) malam WIB.

