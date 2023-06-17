...

Harga Ayam Mahal, Tempat Wisata Air Ini Malah Berikan Paket Ayam Gratis

Said Ilham, Jurnalis · Sabtu 17 Juni 2023 19:00 WIB
Ribuan warga terlihat antusias mendatangi kolam renang Bunga Nabontar di Deli Serdang, Medan, Sabtu (17/6). Hal itu karena pihak kolam renang memberikan harga tiket masuk murah yakni Rp15.000. Selain itu, uniknya pihak kolam renang juga memberikan 1 paket ayam penyet lengkap dengan nasi. 
 
Diketahui, harga ayam dipasaran menyentuh harga Rp40.000 per kg. Namun potongan ayam dalam paket ayam yang diberikan ke tiap pengunjung cukup besar. Warga yang datang mengaku senang, sebab dengan RP15.000 bisa menikmati wisata air tanpa memikirkan makanan. 

(fru)

