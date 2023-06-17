...

Sebelum Pilih Sandiaga Uno, Sekjen PPP Ungkap Ada Dua Kandidat Bacawapres

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Sabtu 17 Juni 2023 14:16 WIB
A A A
Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi menyebutkan dalam mengambil keputusan Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) PPP sempat diambil secara alot. Ditemui di The Golden Ballroom Hotel Sultan Senayan Jakarta, Sabtu (17/6/2023) pagi Arwani mengatakan ada dua sosok kandidat Bacawapres yang diusulkan dari kader terbaik PPP, yakni Plt Ketum PPP M. Mardiono dan Sandiaga Uno yang baru menjadi anggota PPP.
 
Ia menyebutkan usulan tersebut dilatarbelakangi dan didasari oleh pemikiran dan juga berbagai pertimbangan cukup matang oleh peserta Rapimnas. 
 
Muhamad Mardiono dikatakan Arwani telah menyampaikan bahwa dirinya akan fokus dalam mengawal seluruh proses kerja partai memenangkan Pemilu 2024 serta mendukung keputusan Rapimnas VI.
 
*Atribusi: youtube/Petiga TV
Reporter : Carlos Roy Fajarta
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

