Politikus PPP yang juga Menparekraf RI, Sandiaga Uno tiba di lokasi penutupan Rapimnas VI PPP di The Golden Ballroom, Hotel Sultan Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu (17/6/2023). Tampak sejumlah relawan Sandiaga Uno menyambut dengan sejumlah yel-yel dan sorak-sorai.
Teriakan Wapres juga menggema di lokasi. Dalam Rapimnas Sandiaga ditunjuk sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional (Bappilu Nasional) PPP.
Ia juga diusung sebagai Bacawapres utnuk disandingkan dengan Ganjar Pranowo
Reporter : Carlos Roy Fajarta
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
