...

Sandiaga Uno Tiba di Penutupan Rapimnas PPP, Ditunjuk sebagai Ketua Bappilu Nasional

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Sabtu 17 Juni 2023 11:57 WIB
A A A
Politikus PPP yang juga Menparekraf RI, Sandiaga Uno tiba di lokasi penutupan Rapimnas VI PPP di The Golden Ballroom, Hotel Sultan Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu (17/6/2023). Tampak sejumlah relawan Sandiaga Uno menyambut dengan sejumlah yel-yel dan sorak-sorai.
 
Teriakan Wapres juga menggema di lokasi. Dalam Rapimnas Sandiaga ditunjuk sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional (Bappilu Nasional) PPP.
 
Ia juga diusung sebagai Bacawapres utnuk disandingkan dengan Ganjar Pranowo 
 
Reporter : Carlos Roy Fajarta
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini