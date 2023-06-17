Politikus PPP yang juga Menparekraf RI, Sandiaga Uno tiba di lokasi penutupan Rapimnas VI PPP di The Golden Ballroom, Hotel Sultan Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu (17/6/2023). Tampak sejumlah relawan Sandiaga Uno menyambut dengan sejumlah yel-yel dan sorak-sorai.

Teriakan Wapres juga menggema di lokasi. Dalam Rapimnas Sandiaga ditunjuk sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional (Bappilu Nasional) PPP.

Ia juga diusung sebagai Bacawapres utnuk disandingkan dengan Ganjar Pranowo

Reporter : Carlos Roy Fajarta

Produser: Reza Ramadhan

