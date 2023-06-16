...

Nikmatnya Mencicipi Kuliner Ikan Kerapu Asam Pedas di Pandeglang Banten

Iskandar Nasution, Jurnalis · Jum'at 16 Juni 2023 12:00 WIB
Inilah ikan kerapu asam pedas yang menjadi menu andalan di rumah makan di Pandeglang, Banten. Untuk olahannyanya sendiri, ikan kerapu ditumis bersama bumbu rempah-rempah khusus. 
 
Dalam penyajianya, ikan kerapu asam pedas lalu diberikan perasan jeruk nipis. Tak jarang para penikmat kerapu mengucurkan keringat di kepala saat menikmati hidangan itu. 
 
Menurut salah seoarang penikmat, masakan ikan kerapu tersebut sangat lezat. Hal itu karena ikan kerapunya diolah saat masih hidup dan membuat cita rasa menjadi segara. 
 
Kontributor: Iskandar Nasution 
Produser: Akira Aulia W 

(fru)

