Baba, Sapi Simental Berbobot 1 Ton Pilihan Presiden Jokowi untuk Kurban di Palembang

Bambang Irawan, Jurnalis · Jum'at 16 Juni 2023 22:11 WIB
Presiden Joko Widodo menyumbangkan sapi berjenis simental berbobot 1 ton untuk warga di Pelambang, Sumatera Selatan. Sapi akan dikurbankan pada hari raya Idul Adha 1444 H, sapi tersebut milik seorang peternak di Kawasan Tegal Binangun Plaku Darat, Palembang.
 
Sapi yang diberi nama Baba tersebut dipersiapkan dengan memberikan makanan, vitamin dan vaksin serta menjaga kesehatannya secara teratur. Sementara Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan memberikan syarat ketat bagi sapi sebelum akhirnya dipilih Presiden Jokowi.
 
Sapi seharga Rp92 juta tersebut, kini masih dalam perawatan peternak sebelum nantinya diserahkan pada Masjid Agung Sultan Mahmud Joyowikromo Palembang.

