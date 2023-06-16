Korps Brimob Polri menggelar Urban Warfare atau latihan gabungan bersama dengan Raid French National Police di Lapangan Korps Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Kegiatan ini adalah sejarah bagi Brimob Polri karena baru pertama kali menggelar latihan bersama sebelumnya, pasukan khusus Kepolisian Indonesia dan Prancis telah menggelar latihan bersama selama 1 minggu.

Dalam peragaan, diperlihatkan berbagai kegiatan penanggulangan kejahatan serta penggunaan alat-alat canggih untuk menanggulangi aksi teror.

(fru)

