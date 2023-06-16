Kapal LCT Cipta Harapan 9 tenggelam di Perairan Karimunjawa, 5 ABK berhasil diselamatkan sebuah kapal MV Sinar Sejati tujuan Probolinggo, Jawa Timur.

Para ABK yang selamat sempat terombang ambing di tengah lautan selama 3 hari dengan bertahan diatas busa usai berhasil dievakuasi mereka langsung dibawa ke Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo untuk dilakukan cek kesehatan.

Sebelumnya, kapal LCT Sinar Harapan yang membawa 12 ABK tenggelam usai dihantam gelombang pada tanggal 12 Juni 2023 total 6 Abk telah berhasil diselamatkan, sedangkan 5 lainnya masih dinyatakan hilang dan dilakukan pencarian oleh Basarnas Semarang.

Kontributor: Hana Purwadi

(rns)

