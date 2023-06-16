Thomas Charles Flach (TCH) WNA asal Amerika Serikat yang menghadang dan merusak mobil polisi akan diserahkan ke Imigrasi Denpasar untuk dideportasi. Dari hasil pemeriksaan, motif tersebut adalah untuk meminta pertolongan setelah 2 hari terlantar di jalanan.

Kepada petugas, Thomas mengaku tas beserta ponsel, paspor, uang dan barang lainya hilang saat dirinya beristirahat di pinggir jalan.

Kepolisan juga memutuskan tidak melakukan tes kejiwaan kepada Thomas karena membutuhkan waktu lama sementara masa penahanan tidak mencukupi.

(fru)

