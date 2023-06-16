Menhan RI, Prabowo Subianto bicara pengakuan Belanda atas Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Sebelumnya, PM Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Hal itu disampaikan dalam diskusi di parlemen Belanda tentang kajian dekolonialisasi 1945-1950.

Prabowo pun menyambut baik pengakuan yang disampaikan PM Belanda Mark Rutte itu. Prabowo menegaskan, akan lebih baik jika pengakuan itu disertai dengan permintaan maaf Belanda.

Reporter: Riana Rizkia

Produser: Akira Aulia W

