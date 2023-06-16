...

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Sambut Baik Pengakuan PM Belanda Akui Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945

Riana Rizkia, Jurnalis · Jum'at 16 Juni 2023 13:03 WIB
A A A
Menhan RI, Prabowo Subianto bicara pengakuan Belanda atas Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. 
 
Sebelumnya, PM Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Hal itu disampaikan dalam diskusi di parlemen Belanda tentang kajian dekolonialisasi 1945-1950. 
 
Prabowo pun menyambut baik pengakuan yang disampaikan PM Belanda Mark Rutte itu. Prabowo menegaskan, akan lebih baik jika pengakuan  itu disertai dengan permintaan maaf Belanda. 
 
Reporter: Riana Rizkia 
Produser: Akira Aulia W

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini