Ratusan hektare tanaman padi terancam gagal panen karena kekeringan mulai melanda sebagian wilayah di Pantura Barat, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Bahkan di Desa Rungkang, Losari, saluran irigasi yang dipasok dari Waduk Malahayu tidak mengalir ke area persawahan karena telah mengering.

Sudah 2 bulan area ersawahan tidak terairi, kini tanaman padi terancam puso dan para petani menderita kerugian hingga puluhan juta.

Tanaman bawang merah dan palawija juga tidak dapat tumbuh maksimal karena tidak adanya air, warga berharap aliran air dari Waduk Malahayu bisa segera mengalir.

Kontributor: Yunibar

