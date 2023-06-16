...

Momen 10 Orangutan Dilepasliarkan di TN Bukit Baka Bukit Raya Usai Jalani Rehabilitasi

Ade Sata, Jurnalis · Jum'at 16 Juni 2023 08:20 WIB
Sepuluh ekor orangutan dilepasliarkan ke Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.
 
Sebelumnya primata langka dilindungi ini telah menjalani proses rehabilitasi di pusat reintroduksi orangutan Nyaru Menteng, Palangka Raya selama 7 hingga 20 tahun.
 
Pelepasliaran merupakan salah satu bentuk suport BKSDA, Yayasan BOSF dan Balai Taman Nasional terhadap Pemerintah dalam upaya perlindungan orangutan di kalimantan tengah.
 
Sebelumnya, kesepuluh orangutan tersebut diselamatkan dari hasil rescue disejumlah wilayah di Kalteng, serahan masyarakat dan salah satunya hasil  penyitaan dari Thailand.
 
