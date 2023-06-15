Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan belum menerima kabar batal datangnya Lionel Messi dari Federasi Sepakbola Argentina.

Hal ini karena saat awal pembicaraan, Federasi Sepakbola Argentina berjanji akan membawa tim terbaik untuk melawan Tim Nasional Indonesia.

Erick mengingatkan masyarakat bahwa pertandingan pada 19 Juni mendatang merupakan laga antara Timnas Indonesia kontra Argentina, bukan “Lionel Messi All Star”

Pertandingan ini sangat penting untuk menaikkan peringkat Timnas Indonesia dan melatih mental pemain.

