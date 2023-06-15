Berbalut kain putih, tiga model cantik rela tubuhnya menjadi kanvas bagi para seniman. Acara melukis di tubuh model digelar di Untag Surabaya, Jatim, Kamis (15/6)

Kegiatan itu membuat mahasiswa penasaran ingin menyaksikan langsung. Ajang itu digelar untuk menarik perhatian generasi muda agar tertarik pada seni

Selain memeriahkan Bulan Bung Karno, pameran lukisan bertema Jejak Sang Fajar dari 28 pelukis Surabaya juga digelar

Kontributor: Yudha Prawira

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

