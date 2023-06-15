...

7 Nama Cawapres Mencuat dalam Analisis Ganjar Center, Ini Daftarnya

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Kamis 15 Juni 2023 10:11 WIB
Ganjar Center menemukan tujuh nama Cawapres setelah menggelar analisis. Hasil analisis diumumkan di Gedung Ganjar Center, Jakpus, Rabu (14/6). Analisis diolah dengan Artificial Intelligence (AI) dari big data yang ada.
 
Nama Cawapres disusun berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Tujuh nama yang muncul Sandiaga Uno, Arlangga Hartarto, Mahfud MD, TGB Muhammad Zainul Majdi, Khofifah Indar Parawansa, dan Yenny Wahid 
 
Sedangkan nama terakhir yang muncul Nasaruddin Umar, imam besar Masjid Istiqlal.
 
Reporter: Danandaya Arya Putra
Produser: B.Lilia Nova

