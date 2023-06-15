Ganjar Center menemukan tujuh nama Cawapres setelah menggelar analisis. Hasil analisis diumumkan di Gedung Ganjar Center, Jakpus, Rabu (14/6). Analisis diolah dengan Artificial Intelligence (AI) dari big data yang ada.

Nama Cawapres disusun berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Tujuh nama yang muncul Sandiaga Uno, Arlangga Hartarto, Mahfud MD, TGB Muhammad Zainul Majdi, Khofifah Indar Parawansa, dan Yenny Wahid

Sedangkan nama terakhir yang muncul Nasaruddin Umar, imam besar Masjid Istiqlal.

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

