Ganjar Center menemukan tujuh nama Cawapres setelah menggelar analisis. Hasil analisis diumumkan di Gedung Ganjar Center, Jakpus, Rabu (14/6). Analisis diolah dengan Artificial Intelligence (AI) dari big data yang ada.
Nama Cawapres disusun berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Tujuh nama yang muncul Sandiaga Uno, Arlangga Hartarto, Mahfud MD, TGB Muhammad Zainul Majdi, Khofifah Indar Parawansa, dan Yenny Wahid
Sedangkan nama terakhir yang muncul Nasaruddin Umar, imam besar Masjid Istiqlal.
Reporter: Danandaya Arya Putra
Produser: B.Lilia Nova
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow