Presiden Joko Widodo (Jokowi) menceritakan anggaran stunting senilai Rp10 Miliar yang tidak diperuntukkan dengan baik untuk perbaikan protein anak-anak di Indonesia.

Hal Ini disampaikan Presiden Jokowi saat pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023, di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (14/6).

Jokowi mengaku baru mengecek anggaran stunting dan menemukan hanya Rp2 miliar anggaran digunakan untuk memberikan protein kepada anak-anak Indonesia.

Sisanya anggaran tersebut malah digunakan untuk keperluan diluar pencegahan stunting seperti perjalanan dinas Rp3 Miliar, rapat-rapat Rp3 Miliar, penguatan pengembangan Rp2 Miliar

Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi berharap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat melakukan pengawasan dengan baik.

(fru)

