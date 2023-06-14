...

Jokowi Ungkap Anggaran Stunting Rp 10 Miliar Habis Buat Perjalanan Dinas dan Rapat

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Rabu 14 Juni 2023 18:15 WIB
A A A
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menceritakan anggaran stunting senilai Rp10 Miliar yang tidak diperuntukkan dengan baik untuk perbaikan protein anak-anak di Indonesia.
 
Hal Ini disampaikan Presiden Jokowi saat pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023, di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (14/6).
 
Jokowi mengaku baru mengecek anggaran stunting dan menemukan hanya Rp2 miliar anggaran digunakan untuk memberikan protein kepada anak-anak Indonesia.
 
Sisanya anggaran tersebut malah digunakan untuk keperluan diluar pencegahan stunting seperti perjalanan dinas Rp3 Miliar, rapat-rapat Rp3 Miliar, penguatan pengembangan Rp2 Miliar
 
Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi berharap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat melakukan pengawasan dengan baik.
 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini