Penyanyi berbakat Putri Ariani bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (14/6) siang. Usai berbincang-bincang, Putri menyanyikan 2 lagu ciptaannya, Loneliness dan Permata Indah Dunia.

Jokowi mengaku menonton tayangan ulang penampilan Putri saat bernyanyi di America's Got Talent. Jokowi mengaku tidak kuat menonton penampilan Putri sampai habis.

Di kesempatan yang sama, Presiden memberikan hadiah berupa buku tabungan kepada Putri Ariani. Jokowi juga berjanji akan memberikan vote bagi Putri di ajang America's Got Talent

