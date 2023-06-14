...

Wisatawan Dikagetkan dengan Kemunculan Kayu Ilegal Logging di Lokasi Wisata Alam Gulamo

Muhammad Yusuf, Jurnalis · Rabu 14 Juni 2023 11:10 WIB
Wisatawan yang sedang menikmati suasana alam di lokasi Wisata Alam Gulamo, Kampar, Riau, dikagetkan kemunculan sejumlah kayu alam yang diduga berasal dari ilegal logging.
 
Wisatawan yang kesal meminta polisi dan dinas terkait untuk mengambil tindakan tegas karena aktivitas ilegal logging dapat merusak lingkungan.
 
Polisi bersama Dinas Kehutanan kemudian menyisir lokasi. Petugas menemukan 175 batang kayu hutan berukuran besar di aliran sungai atau sekitar 5 km dari lokasi.
 
Polisi tidak menemukan pemilik kayu, sementara ratusan kayu hutan langsung dibawa ke Polres Kampar.
 
Kontributor: Muhammad Yusuf

