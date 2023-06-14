Rumah sarang judi didobrak paksa oleh polisi, Selasa (13/6). TKP tepatnya di Jalan Dwi Warna, Sawah Besar, Jakarta Pusat

Karena pintu terkunci dari dalam, polisi akhirnya mendobrak paksa dengan besi. Setelah pintu didobrak, didapati puluhan pria, wanita juga lansia tengah asyik berjudi.

Beragam alat judi seperti mahyong, koprok dan kartu diamankan petugas. Saat ini, barang bukti dan pelaku sudah berada di Polda Metro Jaya.

Kontributor: Rani Sanjaya

Produser: B.Lilia Nova

