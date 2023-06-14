...

Dobrak Paksa Rumah di Sawah Besar, Puluhan Pria dan Wanita Diamankan Asyik Berjudi

Rani Sanjaya, Jurnalis · Rabu 14 Juni 2023 10:00 WIB
Rumah sarang judi didobrak paksa oleh polisi, Selasa (13/6). TKP tepatnya di Jalan Dwi Warna, Sawah Besar, Jakarta Pusat
 
Karena pintu terkunci dari dalam, polisi akhirnya mendobrak paksa dengan besi. Setelah pintu didobrak, didapati puluhan pria, wanita juga lansia tengah asyik berjudi.
 
Beragam alat judi seperti mahyong, koprok dan kartu diamankan petugas. Saat ini, barang bukti dan pelaku sudah berada di Polda Metro Jaya.
 
Kontributor: Rani Sanjaya
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

