Timnas Indonesia persiapan akhir di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya jelang FIFA Match Day melawan Palestina pada Rabu (14/6/2023) besok. Dari 26 pemain yang dipanggil, seluruhnya siap diturunkan kecuali Sandy Walsh yang masih pemulihan cidera.

Pertandingan ini akan dimanfaatkan untuk mengukur kekuatan Indonesia sebelum berlaga di di Piala Asia 2024 nanti.

Reporter : Sony Hermawan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

