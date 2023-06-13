Salah satu ajang bulu tangkis Indonesia Open 2023, resmi dimulai hari ini, Selasa (13/6). Pada hari pertama, antusiasme para penonton begitu tinggi hingga antrean mengular.

Antrean masuk ke area dalam pun mengular cukup panjang. Tidak sedikit juga yang menunggu di depan pintu sambil terduduk.

Indonesia Open 2023 akan digelar selama 6 hari pada 13-18 Juni 2023. Turnamen BWF level Super 1000 ini dilangsungkan di Gelora Bung Karno, Jakpus.

Pihak penyelenggara masih menyediakan 500-600 tiket untuk bisa dibeli secara langsung.

Reporter: M. Gazza Roosaryatama

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News