Dua bulan sabit baru telah dipasang di menara dekat Gerbang Raja Abdulaziz di Masjidil Haram, Makkah.

Bulan sabit itu terbuat dari serat karbon yang dibentuk di sekitar struktur besi internal. Selain itu, bulan sabit juga dipercantik dengan lapisan kaca berlapis emas.

Mohammed Al-Waqdani, Wakil Sekretaris Badan Studi Proyek dan Teknik di Presidensi Umum mengatakan bulan sabit dianggap sebagai fitur paling menonjol dari arsitektur Islam dan Masjid Agung.

Diketahui Masjidil Haram memiliki 13 menara, serta situs penting lainnya. Di antaranya yakni Ka'bah, Hajar Aswad, Sumur Zamzam, Maqam Ibrahim, dan perbukitan Safa dan Marwa.

Reporter: Rahman Asmardika

Produser: Akira Aulia W

(rns)

