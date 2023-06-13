Video amatir merekam sejumlah siswa Pramuka mengamankan seorang pria. Pria itu diduga pelaku jambret di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakpus. Siswa Pramuka itu mencoba melindungi terduga pelaku dari amukan warga.

Awalnya dua terduga pelaku kabur usai menjambret tas seorang ibu. Melihat jambret beraksi, siswa pramuka mengejar dan menangkap seorang pelaku.

Saat ini, Selasa (13/6) pelaku masih diperiksa di Polsek Kemayoran.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News