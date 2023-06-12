...

Istri Vincent Rompies Jadi Saksi di Sidang Cerai Desta dan Natasha Rizky

Selvianus Kopong Basar, Jurnalis · Senin 12 Juni 2023 14:00 WIB
Istri Vincent Rompies, Irfita Karina Karamoy menjadi saksi sidang cerai dari pihak Desta. Sidang cerai Desta dan Natasha Rizky digelar di PA Jaksel hari ini, Senin (12/6). 
 
Sidang cerai Desta dan Natasha beragendakan pemeriksaan bukti dan saksi dari pihak pengunggat. Istri Vincent diketahui datang ke PA Jaksel didampingi oleh masing-masing kuasa hukum sahabatnya.
 
Kuasa hukum Natasha, Dolly Siregar mengatakan kliennya juga menghadirkan saksi untuk menguatkan pernyataanya di persidangan. 
 
Natasha Rizky pun memilih menghadirkan sang kakak sebagai saksi. Meski demikian, Desta dan Natasha memilih untuk absen pada sidang cerai hari ini. Keduanya hanya diwakili oleh kuasa hukum masing-masing.
 
